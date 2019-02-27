Тело Малашенко нашли на дереве

Раскрыты обстоятельства смерти Малашенко

О смерти в Испании бывшего генерального директора НТВ и телерадиокомпании «Останкино» стало известно два дня назад.

Вчера собеседник в Высшем суде Андалусии рассказал РИА Новости , что смерть медиаменеджера не носила криминальный характер, а ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах сообщило, что «все указывает» на то, что Малашенко совершил суицид.

По словам собеседника «МК», Малашенко скончался в саду дома, которым владел в поселении Сотогранде, а его тело было найдено на дереве. При этом издание подчеркивает, что слова источника пока не были подтверждены официально.