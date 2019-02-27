Тело Малашенко нашли на дереве

Медиаменеджер Игорь Малашенко был найден мертвым на дереве, рассказал «Московскому комсомольцу» осведомленный собеседник.
О смерти в Испании бывшего генерального директора НТВ и телерадиокомпании «Останкино» стало известно два дня назад.
Вчера собеседник в Высшем суде Андалусии рассказал РИА Новости, что смерть медиаменеджера не носила криминальный характер, а ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах сообщило, что «все указывает» на то, что Малашенко совершил суицид.
По словам собеседника «МК», Малашенко скончался в саду дома, которым владел в поселении Сотогранде, а его тело было найдено на дереве. При этом издание подчеркивает, что слова источника пока не были подтверждены официально.
Около двух часов назад главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что семья приняла решение похоронить Игоря Малашенко в России, а дипломаты уже помогают им с доставкой тела на родину.