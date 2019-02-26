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Для российского полицейского запросили пожизненное за шесть убийств 

Lenta.ru + ещё 4 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге прокурор попросил приговорить к пожизненному лишению свободы бывшего участкового полицейского Сергея Крохина, обвиняемого в убийстве шести человек и сознавшегося в убийстве еще троих. Об этом РИА Новости сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Процесс над участниками преступной группы, расправлявшейся с владельцами квартир, проходит в Санкт-Петербургском городском суде. В ходе прений сторон государственный обвинитель просил суд назначить бывшему полицейскому высшую меру наказания.
Его защита просила суд рассматривать признания Крохина в еще трех убийствах как смягчающее обстоятельство и не назначать ему пожизненный срок. Подсудимый в своем последнем слове попросил о снисхождении.
По версии следствия, преступная группа под руководством старшего участкового 39-го отдела полиции Петербурга с 2011 по 2015 год убила шесть человек ради их квартир. Полицейский лично совершил два убийства и четыре организовал. В сентябре 2015 года Крохин и трое участников его преступной группы были задержаны.
В 2017 году двое фигурантов дела, заключивших сделку со следствием, были осуждены в особом порядке. Им дали 8 и 9,5 лет колонии строгого режима. Третьего сообщника сейчас судят вместе с главарем. Его прокурор попросил приговорить к 16 годам заключения.
Крохин во время судебного процесса сознался в убийстве еще трех человек. В настоящее время по этим эпизодам ведется следствие в рамках нового уголовного дела.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Санкт-Петербург
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