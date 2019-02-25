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В Москве эвакуируют людей из ТЦ «Атриум» после сообщения о минировании 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов столицы проводят эвакуацию торгового центра «Атриум» после поступившего сообщения о минировании объекта.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
«Эвакуируют ТРК «Атриум» по адресу: улица Земляной вал, дом 33», — указал он.
По данным агентства, ранее в городе проходила эвакуация ряда локаций, в частности, здания Мосгорсуда, ТЦ «Тиара» на Мичуринском проспекте, нескольких столичных ТЭЦ, отделения «Альфа-банка» на Варшавском шоссе.
22 февраля стало известно, что в Москве в связи с проверками, которые проводились на 14 объектах массового пребывания людей из-за анонимных сообщений о минировании, пришлось эвакуировать 6,8 тыс. человек.
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Происшествия , Мосгорсуд , МВД , Альфа-банк , РИА Новости , Москва
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