В Москве эвакуируют людей из ТЦ «Атриум» после сообщения о минировании

Сотрудники правоохранительных органов столицы проводят эвакуацию торгового центра «Атриум» после поступившего сообщения о минировании объекта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы «Эвакуируют ТРК «Атриум» по адресу: улица Земляной вал, дом 33», — указал он. По данным агентства, ранее в городе проходила эвакуация ряда локаций, в частности, здания Мосгорсуда , ТЦ «Тиара» на Мичуринском проспекте, нескольких столичных ТЭЦ, отделения «Альфа-банка» на Варшавском шоссе. 22 февраля стало известно, что в Москве в связи с проверками, которые проводились на 14 объектах массового пребывания людей из-за анонимных сообщений о минировании, пришлось эвакуировать 6,8 тыс. человек.