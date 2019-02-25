Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Третьего «отравителя» Скрипалей заметили на другом возможном месте преступления 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Jonathan Brady / AP
Россиянин Сергей Федотов, третий фигурант дела Скрипалей, был замечен на записи с камер наружного наблюдения гостиницы «Отбита» в болгарской столице Софии. Об этом сообщает «24 часа».
Камеры, в частности, запечатлели его на автомобильной стоянке. Видеозапись находится в распоряжении следователей, пишет издание. Следственная группа также установила машину, которую Федотов якобы взял напрокат. Кроме того, стало известно, что в «Орбите» он остановился в номере 305.
В гостинице также находился офис Емельяна Гебрева, бизнесмена, на которого было совершено покушение в дни, когда Федотов был в Софии в 2015 году. Тогда специалисты провели экспертизу и обнаружили следы опасного инсектицида хлорпирифоса в кофемашине и салате.
11 февраля сообщалось, что в 2018 году после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Гебрев направил в Генпрокуратуру Болгарии письмо, в котором указывал, что яд в его деле мог на самом деле быть веществом класса «Новичок» — аналогичным тому, которым, как утверждает Лондон, отравили Скрипалей. Экспертиза, однако следов химоружия в образцах не нашла.
О том, что Федотов — третий агент российских спецслужб и якобы временно оставался в Великобритании после покушения на Скрипаля, британские СМИ сообщили 6 февраля. Российское посольство в Лондоне назвало эту информацию вбросом спецслужб, который призван отвлечь население от темы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.
Последние новости
Российские пенсионеры получат доплаты Один из творцов победы Ельцина на выборах 1996 года найден мертвым Стала известна реакция Путина на арест американского инвестора
Комментарии1
Происшествия , Криминал , Сергей Федотов , Сергей Скрипаль , Александр Петров , ЕС , ГРУ , Bellingcat , София
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
Федорова рассказала о знакомстве с Трампом
Шоу-бизнес
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Наказание для Серебрякова и другие события дня
В мире
Откровения Comedy Woman вызвали брезгливость
Общество Статьи
Пытались убить офицера: в ДНР прогремел взрыв
В мире Статьи
Божена Рынска оставила послание в Сети
Общество Шоу-бизнес
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Общество Статьи
Подстава для Европы: Британия идет ва-банк
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение