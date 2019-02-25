В Татарстане продавец сломал покупателю челюсть из-за вопроса про товар

В Набережных Челнах продавец-консультант магазина электроники подрался с покупателем. Об этом сообщил онлайн-портал Chelny-biz.

По данным издания, конфликт произошел после того, как сотрудник магазина не смог ответить на один из вопросов посетителя. Мужчина поинтересовался, для чего на устройстве размещена дополнительная кнопка. Продавец не знал точного ответа и озвучил свое предположение, что не устроило потенциального покупателя.

После словесной перебранки сотрудник сети предложил выйти "разобраться" на улицу. Там началась драка. Получив удар в челюсть, покупатель убежал к своей машине. По словам адвоката, он находится в больнице.

Торговая сеть ведет внутреннее расследование инцидента. Представитель компании заявил телеканалу "360", что "ситуация не такая прозрачная".