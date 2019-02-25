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В Москве избили и ограбили начальника отдела хабаровского ФСБ 

Москва24 + ещё 13 4 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестные избили и ограбили в центре Москвы сотрудника ФСБ России. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 24 февраля на Солянском проезде. Неизвестный ударил 41-летнего начальника хабаровского отдела ФСБ РФ по лицу, после чего скрылся. Затем к пострадавшему подошли двое других граждан под предлогом оказания помощи.
Впоследствии сотрудник ФСБ обнаружил пропажу 24 тысяч рублей, банковской карты и удостоверения сотрудника ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется поиск подозреваемых.
11 февраля сообщалось, что в центре Москвы неизвестные избили подполковника ФСБ России. Подозреваемые кинули бутылку в автомобиль, за рулем которого находился офицер. Когда он покинул машину, неизвестные избили его. Подполковник получил несерьезные травмы.
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