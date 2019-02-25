Сотрудница РАМТ погибла при монтировке декораций

Заведующая художественно-постановочной частью Ольга Школьникова Российского академического Молодежного театра (РАМТ) погибла в результате несчастного случая при монтировке декораций. Ей было 69 лет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

"Произошел несчастный случай при монтировке. Для театра это шок и огромная утрата. Ольга Андреевна была одним из самых опытных сотрудников театра. Театр предпринял все необходимые формальности, положенные в таких случаях", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что будет создана комиссия, которая уточнит все обстоятельства произошедшего.