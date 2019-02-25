Суд выписал обвиняемую в убийстве отца Хачатурян из квартиры бабушки

Таким образом, суд удовлетворил иск ее бабушки Лилии Хачатурян, которой принадлежит квартира.

"Суд удовлетворил исковые требования", — сказала пресс-секретарь.

Бабушка сестер Хачатурян 9 января подала гражданский иск в отношении Крестины с просьбой выписать внучку из квартиры. Как пояснил адвокат девушки Алексей Липцер, квартира находится в собственности у бабушки и она имеет право выселять из нее людей. Ранее, по словам адвоката, она через суд выселила мать девушек и их старшего брата.

Как сообщал СК, вечером 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им было предъявлено обвинение.