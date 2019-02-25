Бутырский суд Москвы выселил Крестину Хачатурян, обвиняемую в убийстве отца, из квартиры ее бабушки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.
Таким образом, суд удовлетворил иск ее бабушки Лилии Хачатурян, которой принадлежит квартира.
"Суд удовлетворил исковые требования", — сказала пресс-секретарь.
Бабушка сестер Хачатурян 9 января подала гражданский иск в отношении Крестины с просьбой выписать внучку из квартиры. Как пояснил адвокат девушки Алексей Липцер, квартира находится в собственности у бабушки и она имеет право выселять из нее людей. Ранее, по словам адвоката, она через суд выселила мать девушек и их старшего брата.
Как сообщал СК, вечером 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им было предъявлено обвинение.
В сентябре прошлого года Басманный суд столицы освободил всех трех сестер из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения. Всем трем сестрам была избрана недавно появившаяся в УПК мера — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета до 28 марта.