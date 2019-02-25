В Омской области вынесли приговор застрелившему коллегу охотнику

Тюкалинский городской суд Омской области вынес приговор тюменскому охотнику, по неосторожности застрелившему своего коллегу.

В итоге, незадачливому стрелку назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию морального вреда семье погибшего, говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры

В суде установлено, что в ноябре 2018 года фигурант уголовного дела находился в лесном массиве на территории Хрусталинского охотничьего хозяйства, расположенного в Тюкалинском районе. Во время коллективной охоты, используя в качестве оружия самозарядный карабин, мужчина произвел два выстрела по неясно видимой цели, не убедившись в отсутствии людей в направлении выстрела, — отметили в надзорном органе.

В ходе проведения следственных мероприятий подозреваемый полностью признал вину, а также написал явку с повинной. Активное сотрудничество со следствием позволило мужчине избежать более серьезного наказания.

Отмечается, что осужденный охотник уже частично компенсировал причиненный его неосторожными действиями моральный вред. Всего же 60-летнему мужчине предстоит выплатить родственникам погибшего 2 миллиона рублей.

К сожалению, подобные ситуации с неаккуратным применением огнестрельного оружия происходят достаточно регулярно. Так, в конце января охотник из Ленинградской области случайно застрелил сотрудника местного рыбнадзора.