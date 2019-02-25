Раненный при перестрелке под Астраханью полицейский находится в коме

Полицейский, пострадавший во время перестрелки в Астраханской области , находится в коме в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Об этом сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.

По его словам, личность стрелявшего по полицейским установлена, это местный житель 1977 года рождения.

Ранее в селе Бахтемир Астраханской области мужчина открыл огонь из ружья по полицейским, он был застрелен ответным огнём. Мотивы поведения злоумышленника устанавливаются.