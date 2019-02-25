Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раненный при перестрелке под Астраханью полицейский находится в коме 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейский, пострадавший во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Об этом сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
По его словам, личность стрелявшего по полицейским установлена, это местный житель 1977 года рождения.
Ранее в селе Бахтемир Астраханской области мужчина открыл огонь из ружья по полицейским, он был застрелен ответным огнём. Мотивы поведения злоумышленника устанавливаются.
RT на русском: последние новости
В США невиновному мужчине выплатят $21 млн за проведённые в тюрьме 39 лет В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении В Кирове завели дело о халатности после смерти трёхлетней девочки
Происшествия , Астраханская Область , Астрахань
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой‐Шукшиной
Шоу-бизнес
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
Названы сроки прихода весны в Москву
Погода Новости Москвы
Школьница устроила массовую драку в «Макдоналдсе»
Происшествия
Гагаринские раритеты уйдут с молотка
Общество
Раскрыт секрет украинцев на «Евровидении»
Шоу-бизнес Статьи
Данелию ввели в кому
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение