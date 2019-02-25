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Reuters: захватчик самолета в Бангладеш угрожал экипажу игрушечным пистолетом 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Reuters
Подозреваемый в захвате пассажирского Boeing 737 бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines угрожал пассажирам и членам экипажа игрушечным пистолетом. Об этом в понедельник со ссылкой на полицию сообщило агентство Reuters.
"Пистолет у подозреваемого был игрушечным, бомба к его телу прикреплена не была", — заявил комиссар полиции города Читтагонг.
По его словам, мужчина признан психически нездоровым.
"У него якобы были проблемы с женой, и он хотел говорить с премьер-министром", — сказал правоохранитель.
В воскресенье газета Gulf Business сообщила, что преступник захватил воздушное судно, выполнявшее рейс из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге. Около 17:40 по местному времени (14:40 мск) пилот совершил экстренную посадку в аэропорту Читтагонга.
По информации агентства Reuters, всех 142 пассажиров вывели из самолета. Полиция застрелила захватчика.
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