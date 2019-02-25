Опрос показал мнения россиян о причинах ареста Арашуковых

Мнения россиян о причинах ареста сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова , которых обвиняют совершении тяжких преступлений, разделились: примерно одинаковое количество опрошенных считают это борьбой с коррупцией, переделом сфер влияния чиновников и отвлечением внимания людей от реальных проблем, следует из результатов опроса "Левада-Центра"

Утром 30 января 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации . Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома" . К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек находятся в розыске.

Респонденты не формулировали свой ответ в качестве продолжения фразы "Как вы полагаете, задержание Рауфа и Рауля Арашуковых — это…", а им предлагалась карточка с возможностью выбрать один из предложенных вариантов.

Согласно результатам исследования, 31% опрошенных думают, что задержание Арашуковых — это "борьба за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками", 25% считают это "проявлением серьезной борьбы с коррупцией в государственном аппарате", а около 23% связывают задержание с "отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике". Примерно столько же, 21% опрошенных, выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.

По данным исследования, 17% россиян внимательно следили за развитием события с арестом Арашуковых, около 45% "что-то слышали" о задержание сенатора и его отца и порядка 39% опрошенных ранее об этом не слышали.

Опрос проведен 15-20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает:3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% и 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% и 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% и 95%.