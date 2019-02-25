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Игрушка помогла льву выбраться из клетки и загрызть девушку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Алекс Блэк, LinkedIn
Полиция американского штата Северная Каролина назвала причину гибели стажерки в зоопарке. Как сообщает издание New York Post, лев выбрался из вольера и убил девушку благодаря игрушке, не позволившей плотно закрыть дверь клетки.
Осмотревшие место происшествия следователи и судмедэксперты в отчете, опубликованном в феврале, пришли к выводу, что лев выбрался из вольера, так как закрыть ворота помешал большой мяч — игрушка животного. Причиной смерти девушки назвали большую кровопотерю.
Юрист, представляющий интересы зоопарка, заявил, что считает предположение о шаре «неверным и неправдоподобным».
В декабре 22-летняя Алекс Блэк (Alex Black) проходила четвертую неоплачиваемую стажировку в зоопарке города Берлингтон. На десятый день ее работы 14-летний лев Маттай (Mattha) выпрыгнул из вольера и схватил ее за лодыжку. Коллеги пытались вырвать Блэк из пасти животного, но тщетно.
Хищник затащил девушку внутрь вольера, схватил за шею и некоторое время волочил по площадке. Охранники стреляли в животное усыпляющими дротиками, но они не подействовали на него. Тогда они выстрелили в льва из ружья восемь раз и убили его. Девушка скончалась на месте.
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