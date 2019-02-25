Игрушка помогла льву выбраться из клетки и загрызть девушку

Полиция американского штата Северная Каролина назвала причину гибели стажерки в зоопарке. Как сообщает издание New York Post, лев выбрался из вольера и убил девушку благодаря игрушке, не позволившей плотно закрыть дверь клетки.

Осмотревшие место происшествия следователи и судмедэксперты в отчете, опубликованном в феврале, пришли к выводу, что лев выбрался из вольера, так как закрыть ворота помешал большой мяч — игрушка животного. Причиной смерти девушки назвали большую кровопотерю.

Юрист, представляющий интересы зоопарка, заявил, что считает предположение о шаре «неверным и неправдоподобным».

В декабре 22-летняя Алекс Блэк (Alex Black) проходила четвертую неоплачиваемую стажировку в зоопарке города Берлингтон. На десятый день ее работы 14-летний лев Маттай (Mattha) выпрыгнул из вольера и схватил ее за лодыжку. Коллеги пытались вырвать Блэк из пасти животного, но тщетно.

Хищник затащил девушку внутрь вольера, схватил за шею и некоторое время волочил по площадке. Охранники стреляли в животное усыпляющими дротиками, но они не подействовали на него. Тогда они выстрелили в льва из ружья восемь раз и убили его. Девушка скончалась на месте.