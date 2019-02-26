Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судьбой тигра Амура в Хабаровске распорядились незаконно 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности органов государственной власти Хабаровского края при передаче тигра Амура в безвозмездное пользование, сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Не соблюдалось законодательство о животном мире.
Во-первых, тигра, являющегося госсобственностью, в 2012 году без согласования с министерством имущественных отношений Хабаровского края отдали в безвозмездное пользование Приморскому сафари-парку. Договор, на основании которого осуществили передачу, перестал действовать в ноябре 2016 года. Однако Амур до сих пор находится в сафари-парке.
Во-вторых, затевая осенью 2018 года передачу тигра Краснодарскому эколого­биологическому центру "Парк тигров", хабаровский зоосад "Приамурский им. В. П. Сысоева не имел на это права, поскольку на тот момент животное не находилось в оперативном управлении у зоосада. Такое право на тигра за зоосадом закрепилось только 13 февраля 2019 года распоряжением министра имущественных отношений края.
При этом министерство имущественных отношений и министерство культуры Хабаровского края данному факту оценку не дали, согласовав перемещение тигра на Кубань.
Сейчас природоохранный прокуророр внес представление всем участникам этого процесса: директору зоосада, министрам культуры и имущественных отношений Хабаровского края. Они должны устранить наушения. А прокуратура это проконтролирует.
Справка "РГ"
Тигр Амур прославился благодаря дружбе с козлом Тимуром, который предназначался ему на обед. Животные подружились и прожили некоторое время в одном вольере. За их историей следили во всем мире. Но потом друзья поссорились. Сейчас их содержат отдельно.
Российская Газета: последние новости
Террорист захватил пассажирский самолет авиакомпании из Бангладеша Отсидевшему 39 лет в тюрьме американцу выплатят 21 миллион долларов Венесуэла закрывает границы с Колумбией и Бразилией
Комментарии3
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , Хабаровск , Хабаровский Край
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
Федорова рассказала о знакомстве с Трампом
Шоу-бизнес
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Наказание для Серебрякова и другие события дня
В мире
Откровения Comedy Woman вызвали брезгливость
Общество Статьи
Пытались убить офицера: в ДНР прогремел взрыв
В мире Статьи
Божена Рынска оставила послание в Сети
Общество Шоу-бизнес
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Общество Статьи
Подстава для Европы: Британия идет ва-банк
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение