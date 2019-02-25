Пережившего «казнь в унитазе» школьника обвинили в нападениях на горожан

Пятиклассника из Большого Камня ( Приморский край ), над которым взрослые ранее устроили самосуд, обвинили в издевательствах над горожанами. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Родители одноклассников мальчика утверждали, что он бил других детей и вымогал у них деньги. Остановить его якобы не смогли даже жалобы в полицию. Родители 20 февраля пришли в школу, отвели мальчика в туалет и окунули головой в унитаз. Свои действия они назвали наказанием за избиение девочки, попавшей в больницу.

Мать одного из учеников рассказала, что после инцидента мальчик «якобы побитый, на больничном», не ходит в школу, но все равно гуляет по городу.

«Мне писали люди, которые видели, как он кидает в прохожих бомбочки, пенсионерам он вообще бросает их в сумки», — заявила она.

По ее словам, учителя встали на сторону мальчика. Женщина отметила, что справки о травмах, якобы нанесенных им другим детям, в школе назвали подделками, а многократные жалобы родителей проигнорировали.

Взрослых, которые отвели мальчика в туалет, задерживала полиция, но в итоге их отпустили. Собеседница «МК» отметила, что разбирательства будут продолжаться.