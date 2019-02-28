Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорсуд оставил Майкла Калви в СИЗО 

РИА Новости + ещё 48 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майкла Калви сроком до 13 апреля оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — объявила судья.
Майкл Калви просил перевести его под домашний арест, заявляя, что "бегать не собирается", а дома у него "очень важные семейные дела": двое его детей поступают в университет, и им нужен совет отца, "раз в жизни бывает такая ситуация". При этом бизнесмен пообещал выполнять все необходимые условия по домашнему аресту.
Адвокат американца Дмитрий Клеточкин выразил мнение, что, если преступление и было, то оно относится к предпринимательской деятельности, а по таким преступлениям, по закону, в СИЗО сажать нельзя.
Кроме того, по мнению защиты, суд первой инстанции при аресте не проверил основания для содержания коммерсанта в СИЗО, которых, уверены адвокаты, нет.
"Также мы видим, что дело возбуждено ненадлежащим образом и расследуется не тем ведомством. Поскольку дела по 159-й статье подлежат расследованию в МВД, за исключением случаев, если такое преступление обнаружено Следственным комитетом, но обнаружило его ФСБ", — сказал адвокат Клеточкин.
Генеральная прокуратура в свою очередь поддержала следствие и выступила за арест. Суд согласился с этой точкой зрения.
Последние новости
"Не воевал!" Пенсионный фонд лишил ветерана президентской выплаты В WhatsApp появится новая функция Четвертый финалист отбора отказался представлять Украину на Евровидении
Комментарии
Происшествия , Другое , Криминал , Майкл Калви , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , СКР , МВД , ФСИН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье
Происшествия
Россия ставит Японию перед трудным выбором
Политика Статьи
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Умер Владислав Федосеев
Общество
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою
Армия Оружие
Украина нашла виновного в скандале с «Евровидением»
В мире Украина
Глава Хакасии оказался уклонистом
Политика
Племянник Киселева получил срок
Происшествия В мире
СК определил причину гибели группы Дятлова
Происшествия
21 труп: у убийц мэра нашли скелеты в шкафу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение