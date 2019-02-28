Мосгорсуд оставил Майкла Калви в СИЗО

Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майкла Калви сроком до 13 апреля оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — объявила судья.

Майкл Калви просил перевести его под домашний арест, заявляя, что "бегать не собирается", а дома у него "очень важные семейные дела": двое его детей поступают в университет, и им нужен совет отца, "раз в жизни бывает такая ситуация". При этом бизнесмен пообещал выполнять все необходимые условия по домашнему аресту.

Адвокат американца Дмитрий Клеточкин выразил мнение, что, если преступление и было, то оно относится к предпринимательской деятельности, а по таким преступлениям, по закону, в СИЗО сажать нельзя.

Кроме того, по мнению защиты, суд первой инстанции при аресте не проверил основания для содержания коммерсанта в СИЗО, которых, уверены адвокаты, нет.

"Также мы видим, что дело возбуждено ненадлежащим образом и расследуется не тем ведомством. Поскольку дела по 159-й статье подлежат расследованию в МВД, за исключением случаев, если такое преступление обнаружено Следственным комитетом, но обнаружило его ФСБ", — сказал адвокат Клеточкин.