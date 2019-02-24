Трое грабителей украли сумку с 420 тыс. рублей на востоке Москвы

Сумку, в которой было почти полумиллиона рублей, отобрали у мужчины на востоке столицы. Совершив грабеж, трое неизвестных скрылись. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, "трое неизвестных, применив насилие в отношении гражданина 1991 года рождения, открыто похитили у него сумку, в которой находились 420 тысяч рублей".