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Трое грабителей украли сумку с 420 тыс. рублей на востоке Москвы 

Москва24 + ещё 4 42 минуты назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Сумку, в которой было почти полумиллиона рублей, отобрали у мужчины на востоке столицы. Совершив грабеж, трое неизвестных скрылись. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным полиции, "трое неизвестных, применив насилие в отношении гражданина 1991 года рождения, открыто похитили у него сумку, в которой находились 420 тысяч рублей".
Как уточнили в МВД, потерпевший мужчина не обращался за помощью к медикам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о грабеже.
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