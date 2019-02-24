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В Бангладеш в ходе спецоперации убили мужчину, пытавшегося угнать самолет 

РИА Новости 56 минут назад
Вооруженного мужчину ликвидировали при попытке угона самолета бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh во время пересадки в аэропорту города Читтагонг, сообщает издание Daily Star со ссылкой на армию Бангладеш.
Угонщика самолета в Дубай задержали
Ранее сообщалось, что самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка-Дубаи, предположительно, был "угнан", а подозреваемый — задержан и помещен под стражу.
Как уточнили бангладешские военные, 25-летний мужчина, пытавшийся угнать самолет, был ликвидирован в ходе операции.
"У подозреваемого был пистолет. Он был убит в ходе спецоперации", — заявил офицер Мотихур Рахман (Motiur Rahman) на брифинге в аэропорту.
Рахман добавил, что операция заняла всего восемь минут. Издание отмечает, что, по словам ряда должностных лиц, неудавшийся угонщик был "психически неуравновешенным". Отмечается, что он хотел поговорить с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной и своей женой.
Самолет совершил посадку примерно в 17.15 по местному времени (14.15 мск). Вскоре после этого все пассажиры покинули воздушное судно.
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Комментарии1
Происшествия , Видео , Бангладеш , Читтагонг
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