В Бангладеш в ходе спецоперации убили мужчину, пытавшегося угнать самолет

Вооруженного мужчину ликвидировали при попытке угона самолета бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh во время пересадки в аэропорту города Читтагонг , сообщает издание Daily Star со ссылкой на армию Бангладеш

Ранее сообщалось, что самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка-Дубаи, предположительно, был "угнан", а подозреваемый — задержан и помещен под стражу.

Как уточнили бангладешские военные, 25-летний мужчина, пытавшийся угнать самолет, был ликвидирован в ходе операции.

"У подозреваемого был пистолет. Он был убит в ходе спецоперации", — заявил офицер Мотихур Рахман (Motiur Rahman) на брифинге в аэропорту.

Рахман добавил, что операция заняла всего восемь минут. Издание отмечает, что, по словам ряда должностных лиц, неудавшийся угонщик был "психически неуравновешенным". Отмечается, что он хотел поговорить с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной и своей женой.

Самолет совершил посадку примерно в 17.15 по местному времени (14.15 мск). Вскоре после этого все пассажиры покинули воздушное судно.