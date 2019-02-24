На Урале в «Пятерочке» подрались сотрудники ДПС и покупатели

По словам очевидца, сотрудница «Пятерочки» подумала, что 30-летняя женщина хотела украсть из магазина бутылку алкогольного напитка.

Свердловской области. В Сети появилось видео жесткого задержания сотрудниками полиции клиентов магазина в Новоуральске

«В закрытом городе Новоуральске наряд ДПС задержали людей. Но применили слишком жестокое отношение к гражданам», — сказано в тексте, который сопровождал видео.

По словам очевидца, сотрудница «Пятерочки» подумала, что 30-летняя женщина хотела украсть бутылку алкогольного напитка. Та выронила бутылку и отказалась оплачивать разбитый товар, и тогда сотрудница якобы накинулась на нее с кулаками. За посетительницу магазина вступились мужчины, которые пришли в магазин вместе с ней. Потом появился наряд ДПС, который их задержал. На кадрах, опубликованных в Сети видно, как задержанные используют нецензурную брань, толкают сотрудников полиции.