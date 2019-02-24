Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале в «Пятерочке» подрались сотрудники ДПС и покупатели 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам очевидца, сотрудница «Пятерочки» подумала, что 30-летняя женщина хотела украсть из магазина бутылку алкогольного напитка.
В Сети появилось видео жесткого задержания сотрудниками полиции клиентов магазина в Новоуральске Свердловской области.
«В закрытом городе Новоуральске наряд ДПС задержали людей. Но применили слишком жестокое отношение к гражданам», — сказано в тексте, который сопровождал видео.
По словам очевидца, сотрудница «Пятерочки» подумала, что 30-летняя женщина хотела украсть бутылку алкогольного напитка. Та выронила бутылку и отказалась оплачивать разбитый товар, и тогда сотрудница якобы накинулась на нее с кулаками. За посетительницу магазина вступились мужчины, которые пришли в магазин вместе с ней. Потом появился наряд ДПС, который их задержал. На кадрах, опубликованных в Сети видно, как задержанные используют нецензурную брань, толкают сотрудников полиции.
ТК «Звезда»: последние новости
Неизвестные попытались захватить пассажирский самолет в Бангладеш Опубликованы кадры с места падения Boeing 767 в США Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара
Комментарии8
Происшествия , ГИБДД , Новоуральск , Свердловская Область
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Данелию ввели в кому
Шоу-бизнес Общество
Голикова рассказала, как в столбик считала пенсии с Путиным
Политика
Угонщика самолета в Дубай задержали
Происшествия Азия
Запашный отреагировал на слова Серебрякова о России
Общество
Мать оскандалившихся сестер сделала заявление
Шоу-бизнес
МИД Швеции вызвал посла России
Политика Армия
Биологи открыли новый способ самоопыления у растений
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение