Неизвестные в масках напали на офис «Мегафона» в Москве

"Двое неизвестных в масках ворвались в офис продаж, угрожая дубинкой сотруднику "Мегафона", они похитили из кассы 18 тысяч рублей, затем забрали с витрины мобильные телефоны и попытались скрыться", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сработала сигнализация и сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие граждане 1985 и 1978 годов рождения.

В то же время в пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости без указания названия организации рассказали, что на юго-западе Москвы полицейские работали по сообщению о налете на офис компании. В ведомстве добавили, что сейчас устанавливается сумма ущерба, а также проводится проверка.