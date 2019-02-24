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Мужчина с ружьем ранил полицейского под Астраханью. Его убили ответным огнем 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мужчина с ружьем ранил сотрудника полиции в селе Бахтемир Астраханской области. Ответным огнем его ликвидировали. Об этом сообщило областное следственное управление СК России.
Днем 24 февраля местные жители сообщили в полицию, что по селу разгуливает мужчина с ружьем. Прибывший на место наряд силовиков обнаружил около остановки гражданина с предметом в руках, похожим на ружье.
В ходе переговоров о сдаче оружия неизвестный несколько раз выстрелил в стражей порядка. Ответным огнем злоумышленник был убит. Во время операции оперативный сотрудник полиции получил ранение. В настоящее время им занимаются медики.
По данным информированного источника «Интерфакса», полицейский находится в критическом состоянии. Отмечается, что он получил ранения в голову и грудь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , Астраханская Область , Астрахань
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