Мужчина с ружьем ранил полицейского под Астраханью. Его убили ответным огнем

Мужчина с ружьем ранил сотрудника полиции в селе Бахтемир Астраханской области . Ответным огнем его ликвидировали. Об этом сообщило областное следственное управление СК России.

Днем 24 февраля местные жители сообщили в полицию, что по селу разгуливает мужчина с ружьем. Прибывший на место наряд силовиков обнаружил около остановки гражданина с предметом в руках, похожим на ружье.

В ходе переговоров о сдаче оружия неизвестный несколько раз выстрелил в стражей порядка. Ответным огнем злоумышленник был убит. Во время операции оперативный сотрудник полиции получил ранение. В настоящее время им занимаются медики.

По данным информированного источника «Интерфакса», полицейский находится в критическом состоянии. Отмечается, что он получил ранения в голову и грудь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.