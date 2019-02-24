СМИ сообщили об угоне пассажирского самолета

Самолёт авиакомпании Biman Bangladesh, который выполнял рейс из Дакки в Дубай, был угнан неизвестным во время пересадки в аэропорту города Читтагонг. Об этом информирует портал Bdnews24.
По данным местной полиции, вскоре после того, как самолёт выполнил посадку, все пассажиры покинули воздушное судно. Отмечается, что это произошло приблизительно в 17:15 по местному времени (14:15 мск).
В авиакомпании подтвердили информацию об угоне самолёта.
«Самолёт был угнан. Я не могу сообщить каких-либо дополнительных деталей в данный момент», — заявил представитель авиакомпании.
В полиции добавили, что вооружённый подозреваемый требует, чтобы ему дали поговорить с премьер-министром Бангладеш.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» наградила экипаж рейса Сургут — Москва за предотвращение угона самолёта.