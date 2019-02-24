СМИ сообщили об угоне пассажирского самолета

СМИ сообщили об угоне пассажирского самолёта в Бангладеш

Самолёт авиакомпании Biman Bangladesh, который выполнял рейс из Дакки Дубай , был угнан неизвестным во время пересадки в аэропорту города Читтагонг . Об этом информирует портал Bdnews24.

По данным местной полиции, вскоре после того, как самолёт выполнил посадку, все пассажиры покинули воздушное судно. Отмечается, что это произошло приблизительно в 17:15 по местному времени (14:15 мск).

В авиакомпании подтвердили информацию об угоне самолёта.

«Самолёт был угнан. Я не могу сообщить каких-либо дополнительных деталей в данный момент», — заявил представитель авиакомпании.

В полиции добавили, что вооружённый подозреваемый требует, чтобы ему дали поговорить с премьер-министром Бангладеш.