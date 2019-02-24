Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутской области задержали трех мужчин, убивших молодого человека на трассе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, предположительно, убивших молодого человека и ранивших девушку на трассе в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в силовых структурах региона.
Нападение произошло в ночь на субботу на трассе Красноярск — Братск.
"Один убитый, есть одна [пострадавшая] девушка, которая получила ножевое ранение. Подозреваемые задержаны. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения… перегородили дорогу, забрали машину, причинив ранения [людям, которые в ней находились]", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после этого предполагаемые убийцы похитили еще одну машину.
Информацию о личностях погибшего и пострадавшей девушки собеседник агентства не привел.
Комментариями регионального управления Следственного комитета и областного главка МВД ТАСС пока не располагает.
ТАСС: последние новости
СМИ: неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш В Улан-Удэ уволена сотрудница полиции, пригласившая танцовщицу к коллегам на праздник Жильцов дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, эвакуировали из-за пожара
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Данелию ввели в кому
Шоу-бизнес Общество
Голикова рассказала, как в столбик считала пенсии с Путиным
Политика
СМИ сообщили об угоне пассажирского самолета
Происшествия Азия
Запашный отреагировал на слова Серебрякова о России
Общество
Мать оскандалившихся сестер сделала заявление
Шоу-бизнес
МИД Швеции вызвал посла России
Политика Армия
Биологи открыли новый способ самоопыления у растений
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение