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В наркоклинике Стаса Пьехи произошло ограбление 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве ограбили наркологическую клинику певца Стаса Пьехи и его сестры Эрики Быстровой. Воры проникли в здание на Загородном шоссе в ночь на 23 февраля, сообщает РЕН ТВ.
Они взломали сейф в кабинете учредителя, выкрав из него более 1 миллиона рублей. Им удалось скрыться.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Месяц реабилитации в этой клинике в Москве стоит 150 тыс. руб., день пребывания обходится в сумму около 5 тыс. руб.
Пьеха не скрывает того, что сам когда-то сумел справиться с аналогичными проблемами. Он нередко ездит по реабилитационным центрам и делится своим опытом борьбы с наркозависимостью.
Происшествия , Шоу-бизнес , Стас Пьеха , РЕН ТВ , Москва
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