В наркоклинике Стаса Пьехи произошло ограбление

Они взломали сейф в кабинете учредителя, выкрав из него более 1 миллиона рублей. Им удалось скрыться.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Месяц реабилитации в этой клинике в Москве стоит 150 тыс. руб., день пребывания обходится в сумму около 5 тыс. руб.

Пьеха не скрывает того, что сам когда-то сумел справиться с аналогичными проблемами. Он нередко ездит по реабилитационным центрам и делится своим опытом борьбы с наркозависимостью.