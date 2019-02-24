В Москве ограбили наркологическую клинику певца Стаса Пьехи и его сестры Эрики Быстровой. Воры проникли в здание на Загородном шоссе в ночь на 23 февраля, сообщает РЕН ТВ.
Они взломали сейф в кабинете учредителя, выкрав из него более 1 миллиона рублей. Им удалось скрыться.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Месяц реабилитации в этой клинике в Москве стоит 150 тыс. руб., день пребывания обходится в сумму около 5 тыс. руб.
Пьеха не скрывает того, что сам когда-то сумел справиться с аналогичными проблемами. Он нередко ездит по реабилитационным центрам и делится своим опытом борьбы с наркозависимостью.