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Опубликованы кадры с места падения Boeing 767 в США 

ТК «Звезда» 2 часа назад
«Предварительные данные указывают на то, что на борту находились три человека», — сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в Twitter.
В Сети появились видеозаписи с места падения самолета Boeing 767 в округе Чамберс в США. Они были опубликованы на LiveLeak.
Самолет, Boeing 767-300 принадлежал Atlas Air. Грузовой лайнер летел из Майами в международный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне в Техасе. Полиция считает, что на борту находились три человека.
«Предварительные данные указывают на то, что на борту находились три человека», — сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в Twitter.
Отмечается, что лайнер потерял связь с Федеральной авиационной администрацией за девять минут до предполагаемой посадки. Согласно ее данным, воздушное судно рухнуло с высоты в 1768 метров при заходе на посадку над заливом Анауак.
Причины крушения и имена находившихся на борту членов экипажа до сих пор неизвестны.
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Происшествия , Видео , В мире , США , Boeing
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