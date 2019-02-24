Опубликованы кадры с места падения Boeing 767 в США

«Предварительные данные указывают на то, что на борту находились три человека», — сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в Twitter.

В Сети появились видеозаписи с места падения самолета Boeing 767 в округе Чамберс в США. Они были опубликованы на LiveLeak.

Самолет, Boeing 767-300 принадлежал Atlas Air. Грузовой лайнер летел из Майами в международный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне в Техасе. Полиция считает, что на борту находились три человека.

«Предварительные данные указывают на то, что на борту находились три человека», — сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в Twitter.

Отмечается, что лайнер потерял связь с Федеральной авиационной администрацией за девять минут до предполагаемой посадки. Согласно ее данным, воздушное судно рухнуло с высоты в 1768 метров при заходе на посадку над заливом Анауак.

Причины крушения и имена находившихся на борту членов экипажа до сих пор неизвестны.