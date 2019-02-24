Убившая дочь 21-летняя россиянка поздравила ребенка с днем рождения в соцсетях

РЕН ТВ. 21-летняя жительница Кирова Мария, закрывшая на неделю свою трехлетнюю дочь в квартире, развлекалась и делала селфи, когда ее дочь умирала. Девушка также написала трогательные слова в соцсети о своем ребенке 20 февраля, когда он, предположительно, был уже мертв, сообщает

На своей странице в Инстаграме 15 февраля она также опубликовала на она опубликовала свое фото, а 20 февраля написала, что у дочери день рождения, и она — ее «жизнь и ангел». Мать написала также, что желает дочери быть «самой счастливой и здоровой».

О трагической истории стало известно на днях. Воспитывающая ребенка одна кировчанка закрыла ребенка в квартире одного из домов на улице Форса, после этого отправилась развлекаться, покинув дом 13 февраля.

20 февраля, в день трехлетия, ребенка обнаружили мертвым. Отец девочки,25-летний Алексей живет в Петербурге, по его словам, он не видел ее с 2016 года, а с ее матерью он давно расстался.

Мать ребенка задержана, возбуждено уголовное дело, суд принял решение оставить ее под стражей на ближайшие два месяца по ходатайству обвинения.