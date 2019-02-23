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«Да она пьяная»: видео с оскорбившей пациента фельдшером появилось в сети 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В сети появилось видео, на котором фельдшер скорой помощи в городе Шарыпово Краснодарского края называет пациентку пьяной и оскорбляет ее. Кадры инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Женщина на видеозаписи не может самостоятельно стоять на ногах, при этом фельдшер вместо оказания медицинской помощи ругает ее и обвиняет в пьянстве.
"Ты что так пьешь-то, до потери пульса? Телефон ее, наверное, валяется? Да она пьяная, никакая!" — сказала фельдшер.
По словам очевидцев, пациентка не находилась в состоянии алкогольного опьянения, а ее плохое самочувствие было вызвано сахарным диабетом.
Ранее сообщалось, что попытки врачей реанимировать Децла засняли на видео.
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Происшествия , РЕН ТВ , Краснодарский Край , Шарыпово
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