Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением

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Дознавательницу уволили за стриптиз в отделе полиции 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
МВД по Республике Бурятия нашло организатора скандального выступления стриптизерши в отделе полиции №2 города Улан-Удэ. Им оказалась старший дознаватель отдела дознания. Как сообщили РИА Новости в министерстве, старший дознаватель уволена из органов внутренних дел.
В субботу в Интернете было опубликовано видео, в котором девушка исполняет эротический танец перед сотрудниками полиции, собравшимися на торжественное мероприятие в День защитника Отечества.
Начальники уволенного дознавателя предупреждены о неполном служебном соответствии.
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Происшествия , Видео , МВД , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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