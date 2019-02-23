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Опубликовано видео с места взрыва машины на КПП «Еленовка» в Донбассе 

RT на русском + ещё 15 4 часа назад
Фото: Reuters
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва машины на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка.
На кадрах видны обгоревшие обломки транспортного средства и повреждённая часть трассы.
23 февраля на КПП «Еленовка» в Донбассе подорвался автомобиль.
В результате инцидента погибли два человека. Ещё один человек получил ранения, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
По некоторой информации, в момент происшествия водитель транспортного средства съехал на обочину, но не справился с управлением и машину занесло.
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