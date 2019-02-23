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В Петербурге «заминировали» ФСБ от имени ФСБ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сообщение о "минировании" управления Федеральной службы безопасности на Литейном в Санкт-Петербурге пришло от анонимного пользователя с использованием в конце аббревиатуры ФСБ, передает "Фонтанка" со ссылкой на источник.
Однако, получив письмо, сотрудники ФСБ отказались эвакуироваться из здания, добавил источник.
По предварительным данным, человек, который анонимно отправил это послание в петербургское ФСБ также причастен и к другим сообщениям о "минировании".
Отмечается, что возможно, это один и тот же человек, который только за 22 февраля "заминировал" около 150 учреждений.
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Происшествия , ФСБ , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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