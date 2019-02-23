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В приморской тайге тигр напал на человека 

РИА Новости + ещё 1
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Житель Приморья пострадал при нападении на него в тайге амурского тигра, полиция и охотнадзор проводят проверки, сообщает в субботу АНО "Центр "Амурский тигр".
"Шестнадцатого февраля 2019 года в одну из больниц Красноармейского района Приморского края был доставлен мужчина с травмами от нападения крупного хищника. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливают сотрудники охотнадзора и полиции", — говорится в сообщении.
Врачи диагностировали у пострадавшего обширные раны головы, лица и рук.
Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил, что нужно выяснить, что произошло с тигром после встречи с человеком. По его словам, если тигр ранен, то его нужно отловить.
"В данном случае, по той информации, что удалось собрать, у тигра нет серьезных ранений… Либо хищник напал на человека по независящим от пострадавшего причинам, либо пострадавший сам стал виновником конфликта. Мы знаем, что тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на тигра, хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не собирал "грибы", — считает Арамилев.
По данным Центра, при первичном опросе пострадавший заявил, что был в тайге и на него неожиданно напал тигр. Подробностей происшествия ни пострадавший, ни доставившие его в больницу люди не сообщают. Охотнадзор и полиции проводит проверку.
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