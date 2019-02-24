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Самолет рухнул на жилой дом в США 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
В момент аварии в доме находилась женщина и ее двое детей.
В США в городе Уинтер-Хейвен, штат Флорида, потерпел крушение легкомоторный тренировочный самолет: машина упала прямо на частный дом. Авария произошла около 12.45 по местному времени. За рулем самолета находился 64-летний пилот-инструктор и его 34-летний ученик. Инструктор погиб, а ученику удалось не только выжить, но и самостоятельно выбраться из кабины после аварии.
В доме на момент аварии находилась женщина и ее двое детей. Удар самолета пришелся на спальню 17-летней девушки, которая оказалась заблокирована в ловушке. Услышав звук удара, на помощь сестре попытался прийти ее 20-летний брат, находившийся в соседней спальне. Но ему не удалось проникнуть в комнату из-за разрушений. Прибывшие на место ЧП полицейские извлекали девушку через окно. По счастью, она не получила серьезных травм, но все же была доставлена в больницу.
Как сообщила полиция, в момент крушения пилот с учеником отрабатывали действия в случае возможной остановки двигателя. Следствию предстоит разобраться, отказал ли двигатель по-настоящему, или крушение произошло из-за неверных действий одного из пилотов. Отмечается, что у погибшего инструктора был 30-летний опыт в вождении самолетов.
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