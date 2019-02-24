Появилась неожиданная версия гибели оставленной в квартире трехлетней девочки

Жительница Кирова Мария, трехлетняя дочь которой умерла без воды и еды, оставшись запертой в квартире на трое суток, вероятно, не пыталась убивать своего ребенка; причиной трагедии могло стать то, что мать не согласовала график присмотра за девочкой с бабушкой, из-за чего та и оказалась одна, пишут СМИ.

Так, продавщица одного из местных магазинов продуктов, которая знала эту семью, рассказала « Московскому комсомольцу », что бабушка часто приглядывала за ребенком.

«Тут посетители, соседи Марии, нам рассказали, что девочка часто дома одна сидела — порой даже по двое-трое суток. Это была нормальная ситуация для той семьи. Люди жаловались участковому, тот мер не принимал. Говорят, что теперь полицейскому грозит уголовное дело», — рассказала женщина.

В свою очередь кировский юрист, правозащитник Ярослав Михайлов сообщил, что второе уголовное дело грозит участковому, но не полицейскому, а педиатру, ведь погибший ребенок с рождения не был у нее на приеме. В то же время юрист отмечает, что пожилая педиатр контролировала два участка и ей было трудно уследить за всеми.

«Насколько я понял, Мария договорилась со своей матерью, что та станет приглядывать за ребенком, когда она на работе», — сказал правозащитник в ответ на вопрос о том, посещала ли девочка детский сад.

Он уточнил, что мать погибшего ребенка работает администратором в клубе, а проживающий в Петербурге отец присылал алименты.

По его мнению, мать могла перекрыть воду в квартире, чтобы «ребенок не набедокурил, пока сидит один дома».

«Мое мнение такое — вскоре после ее ухода должна была прийти бабушка, а женщина почему-то не пришла. Говорят, в поведении пенсионерки есть некие странности, собственно, как и у ее дочери», — сказал Михайлов.

Правозащитник добавил, что жители Кирова готовы «разорвать на части нерадивую мать».

«Ее счастье, что была выбрана мера пресечения в виде ареста», — заключил он.

Знакомые женщины подтвердили изданию, что мать вела себя безответственно и даже подумывала о том, чтобы отдать девочку в детский дом.

Напомним, тело трехлетней девочки было обнаружено в одной из квартир в Кирове 20 февраля, ее нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. 21-летняя мать ребенка задержана, ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. По предварительной информации, девочка долго и мучительно умирала от обезвоживания.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что мать погибшей девочки не раскаивается в содеянном; по словам следователей, она признается, что намеренно заперла дочь дома одну. В дни, пока девочка умирала, сама женщина публиковала в социальных сетях селфи.