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Доктор выписывал опиоиды за секс и попал в тюрьму 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
В американском штате Северная Каролина врача приговорили к трем годам тюрьмы за то, что он выписывал пациентам рецепты на опиоидные препараты в обмен на сексуальные услуги. Об этом сообщает New York Post.
Майкл Элсон Смит (Michael Alson Smit) признал вину в мошенничестве в сфере здравоохранения. Согласно материалам дела, в 2017 году он выписал по меньшей мере семи пациенткам клоназепам (противоэпилептическое средство) и препарат, содержащий полусинтетический обезболивающий опиоид оксикодон. Кроме того, он просил страховые компании оплачивать прием пациенток, с которыми вступал в сексуальную связь.
Лицензию врача у осужденного отозвали в 2017 году после того, как он признал, что занимался сексом с двумя пациентками, при этом с одной из них он сделал это без ее согласия. Как сообщает газета, клиника, в которой работал Смит, на данный момент закрыта.
Помимо тюремного заключения, суд приговорил Смита к освобождению под надзор на срок в два года, который он будет отбывать после окончания тюремного заключения. Его также обязали выплатить 3,5 тысячи долларов компенсации.
21 февраля газета The Los Angeles Times писала, что в штате Калифорния были арестованы несколько врачей и других медицинских работников, продававших болеутоляющие препараты на черном рынке.
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