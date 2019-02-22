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Угрожавший россиянке лопатой депутат лишился должности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: видео в паблике «Подслушано Дзержинск»
Зампредседатель гордумы Дзержинска Игорь Крашенинников лишился своей должности после публикации видео, на котором он угрожает женщине лопатой и оскорбляет ее из-за мелкого ДТП. Об этом сообщается на сайте нижегородского отделения партии «Единая Россия».
Также Крашенинников исключен из местного политсовета «за хамское поведение». В «Единой России» решили, что он, будучи членом партии, своими действиями нанес партийной структуре репутационный ущерб. При этом мужчина останется депутатом.
«Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей. Свою вину он в полной мере осознает», — отметил секретарь регионального отделения партии Денис Москвин.
В сообщении сказано. что Крашенинников назвал решение сопартийцев справедливым и заслуженным.
Видео дорожного конфликта депутата с жительницей Дзержинска появилось в сети несколькими днями ранее. На кадрах женщина обвиняла Крашенинникова в том, что он задел ее машину. В ответ он достал из багажника лопату для уборки снега и направил ее на оппонентку. Оба они начали оскорблять друг друга. В итоге мужчина отказался осматривать чужой автомобиль на предмет повреждений, не стал ждать ГИБДД и уехал.
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