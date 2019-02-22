В Кирове арестовали мать трехлетней девочки, найденной мертвой в закрытой квартире

Мать трехлетней девочки, тело которой было обнаружено в запертой квартире в Кирове 20 февраля, заключена под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения тела трехлетнего ребенка в квартире в Кирове, видимых телесных повреждений на теле девочки специалисты не нашли. По предварительной версии, женщина 1997 года рождения оставила дочь одну дома на несколько дней, в результате чего ребенок погиб. По словам уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, тело девочки обнаружила в квартире бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения, 20 февраля ей должно было исполниться три года.

"Мать девочки [решением суда] заключена под стражу на два месяца на время следствия", — сказали в пресс-службе.