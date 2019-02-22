Мострансавто опровергло сообщения СМИ о получении ожогов пассажирами в его автобусе

Сообщения СМИ о получении ожогов пассажирами в автобусе ГУП Московской области «Мострансавто» не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Информация о получении ожогов пассажирами в автобусе Мострансавто, которая описана в ряде СМИ 21 февраля, не соответствует действительности. В средствах массовой информации появилась информация о том, что 16 февраля утром пассажиры автобуса №36, следовавшего по маршруту Одинцово — Горки-2, получили ожоги после соприкосновения с сидением в автобусе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проведенной Мострансавто проверки и при изучении записей с камер видеонаблюдения установлено, что 15 февраля, накануне описанного в СМИ инцидента, мойщиком был нарушен порядок работы с моечной техникой. Во время мойки большое количество воды попало на пассажирское сидение. В связи с низкой температурой воздуха в ночное время вода не высохла. Утром 16 февраля пассажиры при посадке в автобус обратили внимание на влажное пассажирское кресло, о чем пассажиры уведомили водителя транспортного средства. Поскольку чрезвычайных происшествий в салоне автобуса не было, водитель продолжил движение по маршруту.

«Получение ожогов пассажирами, порча верхней одежды, а также причинение вреда здоровью непосредственно в салоне автобуса является интерпретацией журналистов, которые при публикации не обратились за подтверждением данного инцидента в Мострансавто в соответствии с действующим законодательством и законом Российской Федерации «О средствах массовой информации». Кроме того, по данному инциденту до настоящего времени никто из пассажиров ни по одному каналу связи в Мострансавто не обращался», — подчеркнули в пресс-службе.

В Мострансавто отметили, что на данный момент сотрудник Одинцовского ПАТП, осуществлявший мойку транспортного средства, дает объяснения руководству пассажирского автотранспортного предприятия. Руководством предприятия к работнику будут приняты меры дисциплинарного взыскания за допущенные нарушения.