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В Венесуэле сообщили о 40 пострадавших на границе с Колумбией 

Р-Спорт + ещё 104
Фото: © AP Photo / Rodrigo Abd
Глава оппозиционной партии Венесуэлы "Народная воля" Аарон Родригес Моро сообщил о 40 пострадавших в результате столкновений в Уренье, где собрались добровольцы для встречи грузов с гуманитарной помощью из Колумбии.
"Число раненых в Уренье возросло до 40, пусть мир услышит о том, что происходит. Нарушение прав человека и преступления против человечности", — написал Моро на своей странице в Twitter.
Оппозиция предприняла в субботу попытку доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. На границе с Колумбией были сожжены несколько грузовиков с помощью, а на границе с Бразилией, по данным НПО "Уголовный форум", были убиты четыре человека и ранены еще 24.
Правительство законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерено принимать гуманитарную помощь. Президент объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ранее напомнила, что в рамках международного гуманитарного права гуманитарная помощь предоставляется в случае природных катастроф, вооруженных конфликтов, войны. По ее словам, утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Венесуэлу, однако народ этого сделать не позволит.
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