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В Пермском крае мужчину осудили на 15 лет за стрельбу по сотрудникам ДПС 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил жителя Пермского края к 15 годам тюрьмы за стрельбу из пневматической винтовки по инспекторам наряда ДПС, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.
Днём 10 мая 2018 года мужчина, ранее лишенный водительских прав, ехал на своей машине. Сотрудники ДПС остановили его, после чего мужчина попытался скрыться и доехал до своего дома в Березовском районе. Там он вооружился пневматической винтовкой и начал стрелять по сотрудникам ДПС.
Сотруднику ДПС удалось отнять винтовку у мужчины. В результате одному из сотрудников нарушитель причинил тяжкий вред здоровью, а другому — лёгкий вред здоровью.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". …Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — уточняется на сайте ведомства.
Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших в суммах 840 тысяч и 300 тысяч рублей.
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Происшествия , ГИБДД , ФСИН , Пермский Край
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