В Пермском крае мужчину осудили на 15 лет за стрельбу по сотрудникам ДПС

Суд приговорил жителя Пермского края к 15 годам тюрьмы за стрельбу из пневматической винтовки по инспекторам наряда ДПС , сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

Днём 10 мая 2018 года мужчина, ранее лишенный водительских прав, ехал на своей машине. Сотрудники ДПС остановили его, после чего мужчина попытался скрыться и доехал до своего дома в Березовском районе. Там он вооружился пневматической винтовкой и начал стрелять по сотрудникам ДПС.

Сотруднику ДПС удалось отнять винтовку у мужчины. В результате одному из сотрудников нарушитель причинил тяжкий вред здоровью, а другому — лёгкий вред здоровью.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". …Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — уточняется на сайте ведомства.

Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших в суммах 840 тысяч и 300 тысяч рублей.