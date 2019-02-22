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В метро Москвы безбилетник ранил контролёра 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
На станции столичного метрополитена «Текстильщики» не оплативший проезд мужчина ранил последовавшего за ним сотрудника метро в вагоне поезда.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
Отмечается, что за мужчиной, прошедшим через турникет без билета, последовали сотрудники станции.
После того, как он и контролёры зашли в вагон поезда, неизвестный ранил одного из них, предположительно, ножом.
«На станции «Кузьминки» злоумышленник выбежал из вагона и скрылся с места происшествия», — добавил Мышляев.
В настоящее время пострадавший госпитализирован, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность подозреваемого в совершении преступления.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что в результате конфликта на станции «Озёрная» Московского метрополитена два человека пострадали.
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