В метро Москвы безбилетник ранил контролёра

На станции столичного метрополитена «Текстильщики» не оплативший проезд мужчина ранил последовавшего за ним сотрудника метро в вагоне поезда.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

Отмечается, что за мужчиной, прошедшим через турникет без билета, последовали сотрудники станции.

После того, как он и контролёры зашли в вагон поезда, неизвестный ранил одного из них, предположительно, ножом.

«На станции «Кузьминки» злоумышленник выбежал из вагона и скрылся с места происшествия», — добавил Мышляев.

В настоящее время пострадавший госпитализирован, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность подозреваемого в совершении преступления.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что в результате конфликта на станции «Озёрная» Московского метрополитена два человека пострадали.