Московский студент едой откупился от вооруженных прохожих

Студент московского колледжа выполнил требование вооруженных пистолетом прохожих купить им еды. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных службах столицы.

Нападение на студента произошло около ТЦ «Речной» на Фестивальной улице на севере Москвы. К молодому человеку подошли двое неизвестных мужчин и женщина. Угрожая пистолетом, они потребовали от него купить им еды.

После того, как студент выполнил их требования, вооруженные вымогатели скрылись. Молодой человек обратился в полицию.

Причиненный пострадавшему материальный ущерб устанавливается.