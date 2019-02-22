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Московский студент едой откупился от вооруженных прохожих 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Студент московского колледжа выполнил требование вооруженных пистолетом прохожих купить им еды. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных службах столицы.
Нападение на студента произошло около ТЦ «Речной» на Фестивальной улице на севере Москвы. К молодому человеку подошли двое неизвестных мужчин и женщина. Угрожая пистолетом, они потребовали от него купить им еды.
После того, как студент выполнил их требования, вооруженные вымогатели скрылись. Молодой человек обратился в полицию.
Причиненный пострадавшему материальный ущерб устанавливается.
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