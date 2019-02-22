Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду

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В Златоусте девочка едва не задохнулась, зацепившись капюшоном за лестницу 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
В Златоусте воспитанница детского сада №54 едва не погибла, нечаянно зацепившись капюшоном куртки за лестницу на игровой площадке, сообщают «Вести.ru». Ребёнок провисел, задыхаясь, больше двух минут перед тем, как её обнаружила воспитательница.
Инцидент произошёл 19 февраля. Девочка по имени Ксения, карабкаясь по лестнице, зацепилась капюшоном куртки за выступ игровой конструкции и повисла. Одежда сдавила ребёнку горло, позвать на помощь она не смогла. Девочка начала задыхаться, другие дети внимание на неё не обращали. Спустя минуту её заметила другая воспитанница. Девочка попыталась освободить Ксению самостоятельно, но у неё ничего не получилось, и она позвала на помощь воспитательницу. Женщина сняла девочку. К этому моменту она была уже без сознания.
Мама Ксении заявила, что руководство детского сада с порога ввело её в заблуждение, заявив, что девочка не теряла сознание. Кроме того, по словам женщины, помощь ребёнку оказывали не медики.
«В чувства ее приводили люди, о которых я узнала только на следующий день. Это были методист детсада и логопед», — приводит портал слова мамы девочки.
В результате Ксения провела без сознания 5-7 минут. В настоящее время с ребёнком всё в порядке. Однако, её родственники беспокоятся, как длительная асфиксия может сказаться на здоровье девочки в будущем.
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Происшествия , Видео , Общество , Златоуст
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