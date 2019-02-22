Правоохранительные органы проводят обыски и выемку документов в кабинетах руководства городской клинической больницы №52 в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании 30 млн рублей ежемесячно через подставные организации. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
"В настоящее время проводятся обыски и выемка документации в больнице №52. В рамках оперативной проверки выявлены ежемесячные откаты от поставщиков лекарств в размере около 30 млн рублей", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что уголовное дело "связано с незаконным обналичиванием денег", которое осуществляло руководство больницы через подставные организации.
Фигурантами данного уголовного дела являются заместитель главного врача по медицинской части, кандидат медицинских наук Владимир Сморчок, главный врач, доктор медицинских наук Мария Лысенко и заместитель главрача по экономическим вопросам Мария Симакова, а также отец Сморчка, который возглавляет больничную столовую.
"Владимир Сморчок является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости — нескольких квартир на 2-й Тверской-Ямской улице, загородные дома общей стоимостью более 10 млн долларов", — уточнил источник.