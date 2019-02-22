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ФСБ пресекла деятельность группировки из граждан РФ и Украины, производивших наркотики 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
ФСБ России пресекла деятельность международной группировки из граждан России и Украины, которые занимались производством наркотиков, компоненты для них поставлялись с Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Тверской области пресечена деятельность международной организованной преступной группы, причастной к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ. Задержаны с поличным шесть активных участников ОПГ, из которых три гражданина России и три гражданина Украины", — сообщили в ФСБ.
Также прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше 3 млн рублей, из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 кг, а также, по предварительным оценкам, около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 млн рублей. "Установлено, что прекурсоры для нарколабораторий поставлялись из Украины", — отметили в ФСБ.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
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Происшествия , ФСБ , Тверская Область
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