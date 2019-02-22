Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов. Об этом сообщает издание «Кавказ. Реалии» в пятницу, 22 февраля.
Спецоперацию проводили 21 февраля сотрудники республиканского управления Федеральной службы безопасности. На время следственно-оперативных мероприятий спецслужбы оцепили целый квартал.
Полковника полиции поймали при получении взятки в размере шести миллионов рублей.
31 января сообщалось о задержании начальника регионального штаба МВД Ингушетии Саварбека Шадиева по подозрению в мошенничестве. Проводится служебная проверка.