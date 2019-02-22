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ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД Северной Осетии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов. Об этом сообщает издание «Кавказ. Реалии» в пятницу, 22 февраля.
Спецоперацию проводили 21 февраля сотрудники республиканского управления Федеральной службы безопасности. На время следственно-оперативных мероприятий спецслужбы оцепили целый квартал.
Полковника полиции поймали при получении взятки в размере шести миллионов рублей.
31 января сообщалось о задержании начальника регионального штаба МВД Ингушетии Саварбека Шадиева по подозрению в мошенничестве. Проводится служебная проверка.
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Происшествия , ФСБ , МВД , Владикавказ , Республика Северная Осетия — Алания
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