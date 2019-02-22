Догхантера Святогора жестоко избили в Киеве 

«Зоотеррористы» избили «журналиста-догхантера» Алексея Святогора, сообщает «Вільне слово».
Святогор — известный на Украине догхантер. В настоящее время он проходит подозреваемым по уголовному делу об изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.
На личной странице Святогора в фейсбуке сказано, что он является президентом общественной организации «Союз журналистов-догхантеров» и дизайнером интерьеров пивных пабов.
По данным «Вільне слово», накануне вечером в районе станции метро «Лукьяновская» в центре Киева на Святогора напали неизвестные, вооруженные «тяжелым» и «твердым тупым» предметами.
Догхантер получил различные травмы головы и был госпитализирован. По информации издания, на жизнь догхантераха покушались «зоотеррористы».