Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Догхантера Святогора жестоко избили в Киеве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: facebook.com
«Зоотеррористы» избили «журналиста-догхантера» Алексея Святогора, сообщает «Вільне слово».
Святогор — известный на Украине догхантер. В настоящее время он проходит подозреваемым по уголовному делу об изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.
На личной странице Святогора в фейсбуке сказано, что он является президентом общественной организации «Союз журналистов-догхантеров» и дизайнером интерьеров пивных пабов.
По данным «Вільне слово», накануне вечером в районе станции метро «Лукьяновская» в центре Киева на Святогора напали неизвестные, вооруженные «тяжелым» и «твердым тупым» предметами.
Догхантер получил различные травмы головы и был госпитализирован. По информации издания, на жизнь догхантераха покушались «зоотеррористы».
Происшествия , В мире , Украина
Читайте также
Видео
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Сожжение верблюдов для укрепления России заинтересовало СК
Происшествия
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Во Внуково произошло ЧП с самолетом
Происшествия
«Упал из-за пьяного пилота»: версия катастрофы Boeing
Происшествия
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
Легендарная сталинская высотка разрушается
Новости Москвы Общество
Киеву отказали в жалобе из-за инцидента в Керченском проливе
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение