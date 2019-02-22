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Тибетские мастифы напали на трех детей в Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
Фото: YouTube
Две собаки породы "тибетский мастиф" напали на трех детей около Ледового дворца в подмосковном Зарайске. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, инцидент произошел в четверг.
"Три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения шли на тренировку по фигурному катанию. Возле входа на территорию Ледового дворца на них напали две собаки, предположительно породы "тибетский мастиф", — сказала представитель ГСУ.
Сотрудники Ледового дворца подбежали и отогнали собак. После инцидента дети обратились в больницу с ушибами.
По факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают хозяев собак.
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