МВД заподозрило молдавского политика в выводе миллиардов из России

По версии следствия, преступная группа была создана для совершения «крупномасштабных незаконных валютных операций».

Организаторами сообщества полиция назвала Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, граждан Молдавии, имеющих также и российские паспорта.

ТАСС уточняет, что речь идет о лидере Демократической партии Молдавии Владимире Плахотнюке, которого заочно арестовали в России по делу о покушении на убийство. Еще одного фигуранта дела — молдавского политика и бизнесмена Вячеслава Платона — в 2017-м осудили в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег.

В МВД считают, что в 2013-2014 годах члены сообщества выводили деньги из России, используя «надуманные основания» и подложные документы. По данным полиции, они переводили средства со счетов подконтрольных им юрлиц на счета нерезидентов, в том числе BC Moldindconbank S. A. В качестве предлога они использовали продажу валюты.

Всего таким способом из России удалось вывести более 37 миллиардов рублей, считают в МВД.

Против членов сообщества возбудили дела по статьям 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, участие в нем; перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов).