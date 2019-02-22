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Богатейшего человека Молдавии обвинили в выводе из России миллиардов рублей 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Молдавский политик Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода валюты из России. Об этом агентству ТАСС рассказали в МВД России.
В ведомстве пояснили, что, обладая российским паспортом, Плахотнюк вместе с подельником Вячеславом Платоном создали международное преступное сообщество, с помощью которого занимались незаконными валютными операциями через подконтрольные им банки. В итоге из страны было вывездено более 37 миллиардов рублей.
6 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка. В России политика обвиняют в покушении на убийство. Он объявлен в международный розыск.
Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет правящую партию, и, по утверждениям местных экспертов, является серым кардиналом молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий.
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Происшествия , Владимир Плахотнюк , МВД , ИТАР-ТАСС , Молдова
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