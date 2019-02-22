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Бойцовский пес напал на беременную женщину на Камчатке 

ТАСС + ещё 3 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Собака бойцовской породы напала на беременную женщину на Камчатке, следствие начало проверку, сообщили журналистам в пятницу в региональном управлении СКР.
"Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению о том, что в городе Петропавловске-Камчатском на улице Звездная на беременную женщину напала собака бойцовской породы, в результате чего женщина получила телесные повреждения", — сообщили в СКР.
По предварительным данным, стаффордширский терьер набросился на женщину, пытавшуюся спасти от него свою собачку. Беременная получила рваные раны от укусов пса, повалившего ее на землю. Бойцовский пес находился на улице без намордника и поводка.
Следователи установят все обстоятельств произошедшего. Свою проверку также начала полиция, сообщили журналистам в УМВД по Камчатскому краю.
"Женщина, искусанная бойцовским псом, получила направление на медицинскую экспертизу. По результатам экспертизы будет установлена тяжесть вреда, нанесенного потерпевшей", — сказали в полиции
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Происшествия , СКР , МВД , Петропавловск-Камчатский
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